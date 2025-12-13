¡Ö¤À¤ì??¡×¡ÖÁé¤»¤¿?¡×¡Ö²¿»ö¡Ä¡×à·ãÊÑá¹À¥¹áÈþ¤ËÁûÁ³¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È²Î¾§»Ñ¤Ë¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¡×¡Ö´é¤¬°ã¤¦¡£À¼¤ÏÆ±¤¸¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¤Îº¢¤Î¹À¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦♡¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹À¥¹áÈþ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î»ý¤Á²Î¤òÈäÏª¡Ä¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î16Æü¤ÎNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¹À¥¹áÈþ LIVEàWINTER QUEEN 2026á¡ÁÅß¤ÎÎøÊª¸ì¡Á¡×¤Î¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È1996Ç¯È¯Çä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖDEAR...again¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¾§¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤ò¸«¤»¡ÖÁÇÅ¨¤ÊChristmas days¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤♡¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ½é¡¢¹À¥¹áÈþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¹À¥¹áÈþ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¾å¼ê¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿Í¡×¡Ö¤À¤ì??¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!!¤½¤ÎÈ©¥Ä¥ä²¿»ö¡×¡Ö´é¤¬°ã¤¦¡£À¼¤ÏÆ±¤¸¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¤Îº¢¤Î¹À¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢²Ä°¦¤¤♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£