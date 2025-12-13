¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10Éü³è¡×Èá´êÃ£À®¤ÎÀéÍÕ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨Æ¡ª¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ç°Ì£³°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬£´°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç£±ÉôÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤ëÀéÍÕ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ69Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£±¦¤«¤é¤Î郄¶¶°íÚð¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10Éü³è¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö17Ç¯¤âÂÔ¤¿¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èá´êÃ£À®¤ÎÀéÍÕ¡£J£±¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤À¡£
