¡ÚÌîµå¶µ¼¼¡Ûºå¿À¡¦¿¿µÝÌÀ¿®¸µ´ÆÆÄ¤é¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡ª¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤â½¸¤Þ¤ê¾®³ØÀ¸¤é¤È´À¤òÎ®¤¹¡Öµ»½Ñ¤¬¹â¤¤»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸µÁª¼ê¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿¿µÝÌÀ¿®¤µ¤ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Îº´Æ£°ìËáÅê¼ê¡¦ÍèÅÄÎÃÅÍÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤ÆÌîµå¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦¿áÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçºå³Ø±¡Âç³ØÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸Ìó180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¿¿µÝ¤µ¤ó¡£¥×¥íÌîµåOB¤Î´äÅÄÌ¤µ¤ó¤ä¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º´Æ£Åê¼ê¤Ï¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»ØÆ³¡£ÍèÅÄÁª¼ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó£³»þ´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆ´¤ì¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÀß¤äÉÔÆ°»º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿®ÏÂ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ£³Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£