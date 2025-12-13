À¤ÅÄÃ« °ì²È»¦³²»ö·ï 25Ç¯¤òÁ°¤Ë°äÂ²¤é½¸²ñ
¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é25Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÍ»Ö¤Î²ñ¤¬½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ïÅö»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡Ë
¡¡2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÇµÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤é°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤Î¤Ù29Ëü8298¿Í¤òÅêÆþ¤·ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÈÈ¿Í¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ®¾ë½ð¡¦º´Æ£·½°ìÏº½ðÄ¹¡Ë
¡¡»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÍ»Ö¤Î²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é½¸²ñ¤ò³«¤¡¢ËÁÆ¬1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿´¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æüµ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎDNAÁÜºº¤ÎË¡À©²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë