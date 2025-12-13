ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¸ºÎÌ¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÎ·¿¤Ë¡×¡¡»º¸å¤ËÁý¤¨¤¿3¥¥í¤òÍî¤È¤·ÀÚ¤ë
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎShokz¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWear ¡õ Hear ²»¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó with Shokz¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¤ÈAKB48¤òºÌ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤ÈÈÄÌî¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼¡¤ÎÆü¤ÎÈèÏ«¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤ÎÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÈÄÌî¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¡¢4ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»º¸å3¥¥í¤¬¤º¤Ã¤ÈÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤½¤¦¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÃº¿å²½Êª¤¬ÂÀ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë¤ÎÃº¿å²½Êª¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë»ä¤¬¹¥¤¤ÊÌÍÎà¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤«¤Î¾®Çþ¤ÎÊý¤¬ÂÀ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£º£²ó¤Ï¤´ÈÓ¤ÏÂçÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢ÌÍÎà¤Ï2¥ö·î¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é·ë¹½¤ä¤»¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤È¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©À¸³è¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¾®Çþ¤ä»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«¿æ¤â¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç3¥¥íÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÄÌî¤Ï¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¡É¤È¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØOpeDots ONE¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
