¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛÄ¹ºê¸©¡¦²¼ÂÐÇÏ¡¢¾åÂÐÇÏ¡¢°í´ô»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü15:31»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å3»þ31Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤ò²¼ÂÐÇÏ¡¢¾åÂÐÇÏ¡¢°í´ô»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛÄ¹ºê¸©¡¦²¼ÂÐÇÏ¡¢¾åÂÐÇÏ¡¢°í´ô»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü15:31»þÅÀ
°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é14ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£²¼ÂÐÇÏ
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£¾åÂÐÇÏ
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£°í´ô»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
