Çú¾ÐÌäÂê¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù30¼þÇ¯¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡¡ÂÀÅÄ¸÷¡ÖÊüÏ²µ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù12·î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¥Í¥¿¡¢ËãíåÅò¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Í¥¿¤òÌ¡ºÍ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÅÄ¤Î¸ý·â¤Ë¡ÄÅÄÃæ¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð
¡¡¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡¦7Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡ØTITAN LIVE 30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Á¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¤â100²óµÇ°¡ª¡Á¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£°ìÉô½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢2·î6Æü¤Ë¡Ö¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡×¡¢7Æü¤Ë¡ÖÅìµþ03¡×¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¶Ó¸ñ¡×¡Ö¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡×¡ÖBOOMER&¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡×¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤Ê¡£¡Ê¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Î¿¹¸÷»Ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ë¡Ø¤¢¤é¡¢¤½¤¦¡Ä¡Ù¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÅÄÃæÍµÆó¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£¥³¥³¥ê¥³¤È¤«¡¢DonDokoDon¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£Ä¶ÂçÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡¢ÃÌ»Ö»Õ¾¢¤â¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Í¥¿¤Ï²æ¡¹¤Îº²¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤È¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤ªÁ°¤Ï1¥ß¥ê¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²ÏËÜ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢²æ¡¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤â²ñ¸«¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤«¤é¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢¤µ¤Ã¤¼ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö°û¤ó¤Ç¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò30Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¡Ä2ÁÈ¤¯¤é¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£30Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡×¤È²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¿¥ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¸«ÅÏ¤·¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢M-1¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤â¤¤¤ë¤·¡¢Æ¸Äç¤â¤¤¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¤¬ÆÀ¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2¥ö·î¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤º¿·¥Í¥¿Ì¡ºÍ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥¿¥óºî¤ëÁ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2¥ö·î1²ó¤ÎÌ¡ºÍ¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¶ì¤·¤¤¤È¤«¡¢Ëãáã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìËë¤â¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÏÃ¤½¤¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¼º¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢ËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Í¥¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤¬ÇÔ¼ÔÉü³è¤ËÄ©¤à¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ìÈÖ¥¦¥±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¶½Ì£¤¢¤ë¤¢¤ë¡£½à·è¾¡¤Î»þ¤â¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¡ØM-1¡Ù¼è¤Ã¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ÁðÌîµå¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯1·î¤Ë60¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡Ê¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤º¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÍèÇ¯1·î¡¢1²ó¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·100Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡Ä¼ÒÄ¹¤ÈÀ¤³¦°ì¼þ¡¢Á¥¤ÎÎ¹¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸÷Âå¼ÒÄ¹¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î¸ø±é¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¿ÜÆ£¥¸¥à¡¢¥Ð¥¿¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀÄ¿§1¹æ¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢BOOMER¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÅÄ¤Î¸ý·â¤Ë¡ÄÅÄÃæ¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð
¡¡¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡¦7Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡ØTITAN LIVE 30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Á¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¤â100²óµÇ°¡ª¡Á¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£°ìÉô½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢2·î6Æü¤Ë¡Ö¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡×¡¢7Æü¤Ë¡ÖÅìµþ03¡×¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¶Ó¸ñ¡×¡Ö¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡×¡ÖBOOMER&¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡×¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Í¥¿¤Ï²æ¡¹¤Îº²¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤È¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤ªÁ°¤Ï1¥ß¥ê¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²ÏËÜ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢²æ¡¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤â²ñ¸«¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤«¤é¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢¤µ¤Ã¤¼ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö°û¤ó¤Ç¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò30Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¡Ä2ÁÈ¤¯¤é¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£30Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡×¤È²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¿¥ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¸«ÅÏ¤·¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢M-1¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤â¤¤¤ë¤·¡¢Æ¸Äç¤â¤¤¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¤¬ÆÀ¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2¥ö·î¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤º¿·¥Í¥¿Ì¡ºÍ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥¿¥óºî¤ëÁ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2¥ö·î1²ó¤ÎÌ¡ºÍ¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¶ì¤·¤¤¤È¤«¡¢Ëãáã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìËë¤â¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÏÃ¤½¤¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¼º¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢ËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Í¥¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤¬ÇÔ¼ÔÉü³è¤ËÄ©¤à¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ìÈÖ¥¦¥±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¶½Ì£¤¢¤ë¤¢¤ë¡£½à·è¾¡¤Î»þ¤â¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¡ØM-1¡Ù¼è¤Ã¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ÁðÌîµå¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯1·î¤Ë60¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡Ê¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤º¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÍèÇ¯1·î¡¢1²ó¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·100Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡Ä¼ÒÄ¹¤ÈÀ¤³¦°ì¼þ¡¢Á¥¤ÎÎ¹¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸÷Âå¼ÒÄ¹¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î¸ø±é¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¿ÜÆ£¥¸¥à¡¢¥Ð¥¿¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀÄ¿§1¹æ¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢BOOMER¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¤â½Ð±é¤·¤¿¡£