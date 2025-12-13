SAY MY NAMEËÜÅÄ¿ÎÈþ¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»È¯É½¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SAY MY NAME¡Ê¥»¥¤¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡ÊHITOMI¡Ë¤¬2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¤·¤º¤ª¤«2026¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐK-POPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖTGC¡×¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓµ±¤¯
¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯1·î10Æü¤ËHITOMI¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖHITOMI¡ÊSAY MY NAME¡Ë½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿HITOMI¡ÊSAY MY NAME¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§SDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ÊÎ¬¾Î¡§SDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì11¡§30 ³«±é13¡§00 ½ª±é17¡§30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3-1-10¡Ë
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢´õ¶õ¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤« Â¾¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§Æþ¹¾ÆüÆà»Ò¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ Â¾¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢²¦ÎÓ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢ÅçÂ¼ÍºÂç¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢HAYATO¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A Â¾¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤·¤Ê¤³¡¢BUDDiiS¡¢MAZZEL¡¢WILD BLUE ¡¢WATWING¡¢ONE OR EIGHT Â¾¢¨50²»½ç
MC¡§ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³ Â¾¢¨50²»½ç
