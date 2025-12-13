ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢·Ä±þÂç³ØÃæÂà¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¼õ¸³¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢ABEMA¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×Ì¤¸ø³«ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë½Ð±é¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ä±þÂç³ØÃæÂà¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬1ÈÖÃçÎÉ¤¤½÷À·ÝÇ½¿Í
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤òÇÛ¿®¡£¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡È¤Ò¤í¤æ¤¡É¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤È¹çÎ®¤·¤¿¸å¤Î¿©»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥é²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ØÏ²¿Í¤·¤ÆÁá·ÄÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÁ´Éô¼ø¶È¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ê¤ó¤ÇÃ±°Ì¤Î¿½ÀÁ¤òÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö½©³Ø´ü¤ÎÃ±°Ì¤òÁ´Éô¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤Æ¡£Æ±¤¸¼ø¶È¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´Éô¼ø¶È½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ÕÌ£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤Ò¤í¤æ¤¤«¤é¡ÖÂç³Ø¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï¤¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¡¼¥ë¤È¤«¤â¸«¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤±¤À¤é¤À¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤è¤Ã¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤Ç²¶¤âÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÇÃ±°Ì¿½ÀÁ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È4Ç¯¤ÇÂ´¶È¡É¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë4Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö1²ó¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃæÂà¤òÁª¤ó¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
