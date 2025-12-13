º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¾åµþÅö½é¤ÎÇº¤ßÌÀ¤«¤¹¡Ö¤º¤Ã¤È½©ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤·¤ã¥Ù¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡¦E¥Æ¥ì¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤ÏAI¤È¡×(¶âÍË¸å10¡¦30)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾åµþÅö½é¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ¡£¾åµþÅö½é¡Ö¤º¤Ã¤È½©ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤È¤«¤â´·¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¿Í¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Á´Á³¡Ê»×¤¤¤ò¤¦¤Þ¤¯¡ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½©ÅÄÊÛ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ª¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤â½©ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤·¤ã¥Ù¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£