ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¸ø±é¤Ë´¶³´¿¼¤²¤âÈèÏ«»Ä¤ë¡Ö20Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡¡¸½ºß¤Ï34ºÐ¤Ë
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎShokz¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWear ¡õ Hear ²»¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó with Shokz¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¤ÈAKB48¤òºÌ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤ÈÈÄÌî¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼¡¤ÎÆü¤ÎÈèÏ«¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£10Ç¯¸å¤Ë30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é½Ð¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª44ºÐ¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î³°¸«¤ÈÂÎÎÏ¤ÈÁêÃÌ¡£¥«¥ï¥¤¥¤¤Þ¤Þ¤Î»ä¤ò¼ý¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤éÃÇ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢44ºÐ¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê¤é´èÄ¥¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÁü¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥¤¥±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ç·ë¹½Èè¤ì¤¬¡Ä¡£ÉáÃÊ¤Ï±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¬´·Åª¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤ò¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÍá¤Ó¤Æ¡¢Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤ÏAKB48¤Î20¼þÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¤ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£35ºÐ¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËèÆü¡¢ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÄÌî¤Ï¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¡É¤È¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØOpeDots ONE¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
