µð¿Í¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ¤Èº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤Î¹¥¤ß¤¬´°Á´°ìÃ×¡ª¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤ª¤¦¤ª¤¦¤ª¤¦¤ª¤¦¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬13Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¿©¤Î¹¥¤ß¤¬´°Á´°ìÃ×¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£
¡¡2¿ÍÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ»³¤Èº´¡¹ÌÚ¡£Ãæ»³¤¬¡Ö´Ý¸»¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤ª¤¦¤ª¤¦¤ª¤¦¤ª¤¦¡Ä¡£ËÍ¤â´Ý¸»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥¤ß¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Áá¤¯¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÍÈ¤²¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥É¥Ð¡¼¥Ã¡ª¤È¤«¤±¤Þ¤¹¡×¤È¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿©¤ÙÊý¤òÈäÏª¡£Ãæ»³¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Èñ»Ò¤â°ì½ï¤ËÍê¤à¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Èñ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö´Ý¸»¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÖÅ´ÈÄ¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¶Ì»Ò¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Çº®¤¼¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÃæ»³¤â¡È¤½¤ì¤½¤ì¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃæ»³¤¬¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÌë¡¢·è¤Þ¤ê¤ä¤Ê¡×¤È»¿Æ±¡£¿©¤Î¹¥¤ß¤¬´°Á´°ìÃ×¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£