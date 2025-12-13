ÆÃ¹¶»à³Ð¸ç¡¢Æüµ¤Ë»Ä¤¹¡¡½ªÀï´ÖºÝ¡¢¹¾ÅÄÅç¤Î³¤·³Ê¼³Ø¹»À¸
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¸å´ü¤Ë¹Åç¸©¡¦¹¾ÅÄÅç¤Î³¤·³Ê¼³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¹¶ºîÀï¤Ç»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¤âºß³ØÃæ¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ¤ÎÆüµ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½é´ü¤Ï·³¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¤ÏÆÃ¹¶¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼±¼Ô¤Ï¡Ö·³Ââ¤ËÈ¿¹³¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¸³ØÀÄÇ¯¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÁÃÍ¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÇÀï¸å¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç°å»Õ¤òÌ³¤á¤¿ÃËÀ¤¬1944¡Á45Ç¯¡¢¡Ö¼êµ¼«Çú¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂê¤·Ìó200¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£62Ç¯¤Ë»ö¸Î¤Î¤¿¤á37ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Æüµ¤Ï²ÈÂ²¤¬Ä¹Ç¯ÊÝ´É¡£2Ç¯Á°¤ËÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÆâÍÆ¤ò¸½Âå¸ì¤Ë²þ¤áºý»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£º£Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç¶üÏ©¹»¤Î»³¸µ¸¦Æó¶µ¼ø¡ÊÎò»Ë¶µ°é¡Ë¤¬ºý»Ò¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡44Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÎø¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£·³Ââ¤ÎÉÔ¾òÍý¤µ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÍÍ»Ò¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡45Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¿·Ê¹¤äÊ¸³Ø¤òÄÌ¤·¤Æ»à¤Ë¸þ¤«¤¦Àº¿À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÂç·¯¤Ë»Å¤¨Êô¤ë¸÷±É¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÆÀ¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£