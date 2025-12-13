ÀéÍÕ¤¬Èá´êJ1¾º³Ê! C¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª·è¾¡ÃÆ¤ÇÆÁÅç·âÇË¡¢09Ç¯¤ÎJ2¹ß³Ê¤«¤é17Ç¯¡Ä6ÅÙÌÜ¤Î¾º³ÊPOÀ©¤¹
[12.13 J1¾º³ÊPO·è¾¡ ÀéÍÕ 1-0 ÆÁÅç ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï13Æü¤Ë·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£J2¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£6ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸½¾õ¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¹¤Ù¤Æ¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï½à·è¾¡¡¦RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç0-3¤«¤é¤Î4-3ÂçµÕÅ¾·à¤Ç17Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçµÜÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿17ºÐMFÉ±ÌîÀ¿¤äMFÄØÄ¾µ¯¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤ÏÀèÈ¯1¿Í¤òÊÑ¹¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿DF»³±Û¹¯Ê¿¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£[Î¾¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥³¥Á¥é]
¡¡¤¢¤È1¾¡¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë·èÀï¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¡¢ÀéÍÕ¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡¢ÆÁÅç¤Ï¾¡Íø¤¬¾º³Ê¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£Á°È¾6Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMF¿ù»³Ä¾¹¨¤¬ÃæÈ×¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ³°¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÁÅç¤â7Ê¬¤ËFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬º¸Â¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¼ã¸¶ÃÒºÈ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀéÍÕ¤ÏC¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤äFWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£ÆÁÅç¤âMF»ù¶Ì½ÙÅÍ¤¬¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢MFÅÏÂçÀ¸¤¬Å¨¿ØÉÕ¶á¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¡£¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë10ËÜ¶á¤¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Ï0-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾5Ê¬¡¢ÆÁÅç¤ÏMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¼ã¸¶¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÅÏ¤¬º¸Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÉé½ý¡£ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢FW¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¯¡£¸åÈ¾14Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òÃæÈ×¤Ç½¦¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£L¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤ÎÉâ¤µå¤òÅ¨¿ØPAÆâ¤ÎT¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬±¦¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾21Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£½à·è¾¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÏÈ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ±Ìî¡£¿ù»³¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£ÀéÍÕ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éÀÐÀî¤¬±¦¤ËÂç¤¤¯¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿DF¹â¶¶°íÚð¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç±¦Â¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿ØPAÆâ¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢C¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇÄã¤Ç¤â2ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÆÁÅç¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£DFÌøß·ÏË¡¢MF´äÈø·û¡¢FWµÜºê½ã¿¿¤¬Æþ¤ë¡£ÀéÍÕ¤â36Ê¬¤ËFW¸â²°ÂçæÆ¤ÈMFÉÊÅÄ°¦ÅÍ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£41Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤ÏMF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿É±Ìî¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ëÏÈ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï13Æü¤Ë·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£J2¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£6ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸½¾õ¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¹¤Ù¤Æ¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È1¾¡¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë·èÀï¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¡¢ÀéÍÕ¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡¢ÆÁÅç¤Ï¾¡Íø¤¬¾º³Ê¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£Á°È¾6Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMF¿ù»³Ä¾¹¨¤¬ÃæÈ×¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ³°¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÁÅç¤â7Ê¬¤ËFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬º¸Â¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¼ã¸¶ÃÒºÈ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀéÍÕ¤ÏC¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤äFWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£ÆÁÅç¤âMF»ù¶Ì½ÙÅÍ¤¬¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢MFÅÏÂçÀ¸¤¬Å¨¿ØÉÕ¶á¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¡£¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë10ËÜ¶á¤¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Ï0-0¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾5Ê¬¡¢ÆÁÅç¤ÏMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¼ã¸¶¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÅÏ¤¬º¸Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÉé½ý¡£ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢FW¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¯¡£¸åÈ¾14Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òÃæÈ×¤Ç½¦¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£L¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤ÎÉâ¤µå¤òÅ¨¿ØPAÆâ¤ÎT¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬±¦¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾21Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£½à·è¾¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÏÈ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ±Ìî¡£¿ù»³¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£ÀéÍÕ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éÀÐÀî¤¬±¦¤ËÂç¤¤¯¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿DF¹â¶¶°íÚð¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç±¦Â¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿ØPAÆâ¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢C¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇÄã¤Ç¤â2ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÆÁÅç¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¡£DFÌøß·ÏË¡¢MF´äÈø·û¡¢FWµÜºê½ã¿¿¤¬Æþ¤ë¡£ÀéÍÕ¤â36Ê¬¤ËFW¸â²°ÂçæÆ¤ÈMFÉÊÅÄ°¦ÅÍ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£41Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤ÏMF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿É±Ìî¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ëÏÈ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)