¾ÅÆîFW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥Ô¤¬·ÀÌóËþÎ»¡Ö°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤ÆÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï13Æü¡¢FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥Ô(32)¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤ÎL¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥Ô¤Ï²áµî¤ËFCÅìµþ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¾ÅÆî¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï20»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üFW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥Ô
(LUIZ PHELLYPE)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1993Ç¯9·î27Æü(32ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ß¥Ê¥¹¥¸¥§¥é¥¤¥¹½£
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
188cm/84kg
¢£·ÐÎò
¥Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¥¨¥¹¥È¥ê¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥Ù¥¤¥é¡¦¥Þ¡¼¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥Õ¥§¥¤¥ì¥ó¥»(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥¨¥¹¥È¥ê¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥ê¥Ü¥í(¥¢¥ó¥´¥é)-¥Ñ¥Ã¥½¥¹¡¦¥Â¡¦¥Õ¥§¥Ø¥¤¥é(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-OFI(¥®¥ê¥·¥ã)-¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-FCÅìµþ-¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-OFI¥¯¥ì¥¿(¥®¥ê¥·¥ã)-¾ÅÆî
¢£½Ð¾ìµÏ¿(¹ñÆâ)
J1¥ê¡¼¥°:36»î¹ç6ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¶¦¤ËÀï¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤È¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
