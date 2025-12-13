¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛSKY-HI¤¬¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖCOUNT DOWN SKY-HI¡×¤â
SKY-HI¤¬¡¢12·î11¡¦12Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¡ØSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤È¤Ê¤ë12Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£Novel Core¡¢Aile The Shota¡¢STARGLOW¤ÎTAIKI¡¢GOICHI¤âÅÐ¾ì
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤«¤é¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤Þ¤ÇÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÁ°¤Ø¤ÈÊâ¤Â³¤±¤ëSKY-HI¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äBMSG½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖCOUNT DOWN SKY-HI¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤Ó´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
12·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤â¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎSKY-HI¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥âー¥É¤òÇ»Ì©¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢BMSG½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNovel Core¡¢Aile The Shota¡¢STARGLOW¤ÎTAIKI¡¢GOICHI¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£
Aile The Shota¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼12°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¼«¿È¤âÁª¶Ê¤·¤¿¡ÖNew Verse¡×¤òSKY-HI¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿Â¾¡¢¡Öme time -remix-¡×¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Novel Core¡¢TAIKI¡¢GOICHI¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿SKY-HI¤È¤Î¿·¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¡ÖÂç¾æÉ× feat. Novel Core¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ç¶»¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¡ÖFuture In My Pocket feat. TAIKI¡ÊSTARGLOW¡Ë, GOICHI¡ÊSTARGLOW¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¸ò¤ï¤·¡¢À®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PHOTO BY Satoshi Hata
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.12 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù
2026.04.15 ON SALE
ALBUM¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¡ÚSETLIST¡ÛSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-¡×
Apple Music
https://apple.co/4q0nXGL
Spotify
https://bit.ly/3MUQFKU
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/