¥«¥Î¥¢¼çºÅ¤ÎKANOA MEGA BROCK FES¤Ë10-FEET¤¬½Ð±é
¡¡10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï¡¢¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¤Ë¥¹¥êー¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É10-FEET¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¡²¬¥®¥é¥½ー¥ëÀï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¡£²ñ¾ì¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡¦±þ±ç¤¹¤ë¡¦Ä°¤¯¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿10-FEET¤Ï¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹¥êー¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖKANO FES¡×¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢10-FEET¤Ï15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10-FEET¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£10-FEET ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª10-FEET¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡¢15Æü¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥«¥Î¥¢¥á¥¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª10-FEET¤Ï2·î15Æü¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤È²»³Ú¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î15Æü¡¢ËÌ¶å½£¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¤1Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×