¶áÆ£¿¿É§¤¬°¦¼ÖÎòÈ¯É½¡¡ÉÍÅÄ¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¥¹¥¿¡¼¡×¼«¿È¤Î½é´ü°¦¼Ö¤È¤Î³Êº¹¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥¯¥ë¥ÞÃÌµÁ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÂÌ²Û»Ò²°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¥«¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¡©²¶¤ÏÁêÅö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÊÃæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤¿¡Ë1Ëü±ß¤Î¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÁ´À¹´ü¤Ë¼Ö±¿Å¾¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡ÖÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤ê¤ÈËÍ¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£¡Ö°ÅÌÛ¤ËÌÈµö¼è¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Í¤¨¡Ä¤Þ¤¢¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖBMW¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä²¿¤Ê¤ó¤è¡£¤½¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Î»þ¡©¡×¤ÈÃ¦ÎÏ¤¹¤ëÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡Ö18ºÐ¤ÇÌÈµö¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©17ºÐ¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£ÌÈµö¾Ú¼è¤ë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¿¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤ò¸«±Û¤·¤ÆÀè¤Ë¹âµé³°¼Ö¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2ÂæÌÜ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¡Ö¤ª¤¤¡Á¡ª¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ÖÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÁ´Éô¼Ö¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢Á´Éô¼Ö¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¡¢¡ÖÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇä¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È2Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©²¶¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¨¤é¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Þ¤À¤½¤Î¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¹¥¤¤À¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß½êÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö10Âæ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£¾è¤ì¤Ê¤¤¸Å¤¤¼Ö¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2Âæ¤°¤é¤¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¢¼ã¼Ô¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¡Ä¡ÊÆü»º¡ËGT¡ÝR¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉÍÅÄ¤ÏºÆ¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ö¸Î¤È¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÌµ»ö¸Î¡¦Ìµ°ãÈ¿¡£Ãó¼Ö°ãÈ¿¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£°ãÈ¿¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¡£À¸³¶¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÃó¶Ø¤â¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤â¤¢¤ë¡×¤È¼«Çò¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Í¤¨¡ª¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£