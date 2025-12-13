¡ÚÆÈ¼«¡Û¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¸ºÀÇ¡¢ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¡¡²þ½¤¿ä¿Ê¡¢ÉÂ±¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤â
¡¡À¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¡¢·à¾ì¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ò¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤·¤¿ºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ºÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·úÊª¤Î¼ïÎà¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÉÂ±¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë·úÊªÁ´ÈÌ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¾ã³²¼ÔÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÃÖ¤äÄÌÏ©Éý¤Î³ÈÄ¥¤È¤¤¤Ã¤¿²þ½¤¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÈÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤ò3Ê¬¤Î1·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·úÊª¤Ï·à¾ì¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌÆÃÄê·úÃÛÊª¡×Á´¤Æ¤Ë³ÈÂç¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¸¶Â§¾²ÌÌÀÑ2ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î·úÊª¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÇîÊª´Û¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¶ä¹Ô¡¢¸ø½°Íá¾ì¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÇ¤Î·Ú¸ºÎ¨¤Ï¡¢3Ê¬¤Î1¤ò´ð½à¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î¾òÎã¤ÇÄê¤á¤ë¡£´ü¸Â¤Ï29Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ò½ü¤¤¤¿ÆÃÊÌÆÃÄê·úÃÛÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Î³ä¹ç¤Ï23Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó64¡ó¤À¤Ã¤¿¡£