¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¸øÉ½¤ÎÈþÀî·û°ì¡¢Éüµ¢¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡¡¸µµ¤¤Ê²ÎÀ¼¶Á¤«¤»¡Ö#¤·¤Ö¤È¤¯ #²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡×
¡¡11·î¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éüµ¢¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö#¤·¤Ö¤È¤¯ #²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡×Éüµ¢¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç²ÎÀ¼¶Á¤«¤»¤ëÈþÀî·û°ì
¡¡ÈþÀî¤Ïº£·î10Æü¡¢ÉÂµ¤¸øÉ½¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥³¥í¥Ã¥±¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¡Á¤â¡ÁÈþÀî¤è¡Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÌÀÆü12/14¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Éüµ¢Âè°ìÃÆ¤è¡Á ¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥Ï¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ï¡Á¡×¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¸µµ¤¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ú²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Û¤Î²Î»ì¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤è¤Í¡Á Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö#ÈþÀî·û°ì #¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥Ï #¥ê¥Ï¥Ó¥ê #¾¡¤Ä #Éüµ¢Âè°ìÃÆ #¥³¥í¥Ã¥±¥¸¥ç¥¤¥ó¥È #¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼ #¤·¤Ö¤È¤¯ #²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ë»Ñ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ö¤È¤¯¤·¤Ö¤È¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¡¢1946Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¡£64Ç¯¤ËÂç±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Íâ65Ç¯6·î1Æü¤Ë¡Ö¤À¤±¤É ¤À¤±¤É ¤À¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÌø¥±À¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÈþÀî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£º£·î10Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸øÉ½¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÈþÀî¡£ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
