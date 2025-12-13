ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡Éã¡¦Ã¤É×¤µ¤ó¤Î7²ó´÷¤Ë¿´¶¡ÖÌ¿Æü¤¬Íè¤Æ¡×¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Ç¤ÏºÇ°¦¤ÎÉã¤Î»Ñ¤¬¼£ÎÅÁªÂò¤ò¸å²¡¤·
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2019Ç¯12·î12Æü¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Éã¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡ÖÌ¿Æü¤¬Íè¤Æ¡£¡£12·î12Æü¡£¡×¤Èµ¤·¡¢Ã¤É×¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸¤á¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ°¦¤ÎÉã¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ê¤ÏºòÇ¯7·î¡¢±¦¤ÎÆýË¼¤ËÆý¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3A¤À¤Ã¤¿¡£Ã¤É×¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¸½à¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤¹¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ëÍÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£