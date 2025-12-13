¥Ï¥É¥ê¥¢¥Ì¥¹¤ÎÄ¹¾ë¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µðÂç¤Ê·¤¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÊ¼»Î¤ò¤á¤°¤ëÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë
¡ÊCNN¡Ë¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎËÌÀ¾¤ÎÊÕ¶¤ò¿¯Î¬¼Ô¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ´Ä¹Ìó117¥¥í¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤ÎËÉÊÉ¡Ö¥Ï¥É¥ê¥¢¥Ì¥¹¤ÎÄ¹¾ë¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿1À¤µª¤Î·³»öÍ×ºÉ¡Ê¤è¤¦¤µ¤¤¡Ë¤Î°äÀ×¤«¤éÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í×ºÉ¤Î½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Èµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µðÂç¤Ê³×¤Î·¤Äì¤Ï¡¢5·î¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñ¶¤Î¤¹¤°Æî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿34Â¤ÎÍúÊª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âºî¶È·¤¤äÍÄ»ù¥µ¥¤¥º¤Î·¤¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍúÊª¤Ï¡¢°äÀ×¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿4000¿Í¤ÎÃËÀ¤ä½÷À¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·¤¤Î¤¦¤Á8Â¤ÏÄ¹¤µ¤¬30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÆ¹ñ¤ÎÃËÀÍÑ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï13.5°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¡¢¸½ºß¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÍ×ºÉ¤ÏÈó¾ï¤ËÇØ¤Î¹â¤¤Ê¼»Î¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¶áÎÙ¤ÎÍ×ºÉ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¤Î·¤¤ÎÊ¿¶Ñ¥µ¥¤¥º¤ÏÊÆÃËÀÍÑ¥µ¥¤¥º¤Î8¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
È¯·¡Ä´ºº¤òÎ¨¤¤¤ë¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê·¤¤¬ÃÏÌÌ¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢²æ¡¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâÌÀ¤ò»î¤ß¤¿¡£ÅßÍÑ¤Î·¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âµÍ¤áÊª¤ò¤·¤Æ·¤²¼¤ò½Å¤ÍÍú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç¤¤Ê·¤¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÍ¼°¤Î·¤¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±¤ËÂ¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Ç¤ÎÈ¯·¡¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à»á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµðÂç¤Ê·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢À¾Îñ85Ç¯¤´¤í¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¤´¤È¤ËÊ£¿ô¤Î¥í¡¼¥Þ·³¤ÎÉôÂâ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Æ±ÃÏ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×ºÉ¤ÎÊÉ¤äº×ÃÅ¤ÎÈêÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¥·¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¥Ï¥ß¥¢¥ó¤ÎµÝÊ¼¤ä¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÍè¤¿»³³ÙÊ¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÍè¤¿¥Ð¥¿¥Ó¥¢¿Í¤¬Äê½»¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Í×ºÉ¤ËÂÚºß¤·¤¿´ü´Ö¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¼»Î¤é¤Ï¥í¡¼¥Þ·³¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤ÆÍ×ºÉ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ø½ÐÈ¯¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËµÞ¤¤¤Ç·¤¤ä°áÎà¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î½ê»ýÉÊ¤ò¼þ°Ï¤ÎÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡Ë¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¹¤¤¶õ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµï½»¼Ô¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÍ×ºÉ¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·úÂ¤Êª¤ò·úÀß¤·¡¢ÊÉ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¬¤ì¤¤äÇ´ÅÚ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢Á°¤Îµï½»¼Ô¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿½êÍÊª¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥ª¥ó¥¿¥ê¥ªÂç³Ø¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¹Í¸Å³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¤´¤ß¤¬¹¥¤¤À¡£Êª¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµï½»ÃÏÁØ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¶á¤¯¤Î¥Ó¥ó¥É¥é¥ó¥ÀÍ×ºÉ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ôÀéÂ¤Î·¤¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ó¥É¥é¥ó¥ÀÍ×ºÉ¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤éÈ¯·¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥É¥ê¥¢¥Ì¥¹¤ÎÄ¹¾ë±è¤¤¤ÎÍ×ºÉ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¤è¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶áÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Î·¤¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥É¥é¥ó¥ÀÍ×ºÉ¤Î·¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¥Þ¥°¥Ê¤Ç¤ÎÈ¯·¡¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°äÊª¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾Êý¤Î°äÀ×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿·¤¤ÎÄì¤ÏÅ´À½¤Î¤Ó¤ç¤¦¤¯¤®¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤¿¸ü¤¤µí³×¤ÎÁØ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿·¤¤Î¤¦¤Á¾åÉô¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÂ¤À¤¬¡¢¥Ó¥ó¥É¥é¥ó¥ÀÍ×ºÉ¤Ç¤Ï¡¢·³·¤¤äºî¶ÈÍÑ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¡¢Â¼ó¤Î¤¹¤°²¼¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·¤¡¢³×À½¤ÎÎ±¤á¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿·¤¤ÎÄì¤Ï¡¢ºÕ¤¤¤¿¿¢Êª¼Á¤ò»È¤Ã¤ÆÂÑ¿åÀ¤ÈÂÑÇ®À¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¸ÅÂå¤Î¤Ê¤á¤·µ»½Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃÏÃæ¤Ë¿ôÀéÇ¯¤â¤Î´Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î²¾Àâ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤Ï¸½ºß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Î·¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢»ý¤Á¼ç¤¬Èó¾ï¤ËÇØ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ó¥É¥é¥ó¥ÀÍ×ºÉ¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿3074Â¤Î¤¦¤Á30¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤ï¤º¤«16Â¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÂç³Ø¤Î¥í¥Ö¡¦¥³¥ê¥ó¥º¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î·³»ö¶µËÜ¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¿·Ê¼¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5¥Õ¥£¡¼¥È8¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó172¥»¥ó¥Á¡Ë¤¢¤ë¤¤¤Ï5¥Õ¥£¡¼¥È9¥¤¥ó¥Á¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¥É¥ê¥¢¥Ì¥¹¤ÎÄ¹¾ë¼þÊÕ¤ËÃóÆÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¼»Î¤é¤Ï¹Âç¤ÊÄë¹ñ¤Î³ÆÃÏ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢µï½»ÃÏ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤¬ÆÃ¤ËµðÂç¤ÊÊ¼»Î¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·¤¤Î½êÍ¼Ô¤Î¿È¸µ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿·¤¤ËËàÌ×¤ÎÀ×¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ëÍ½Äê¤À¡£·¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Â·Á¤¬¤¢¤ì¤Ð»ý¤Á¼ç¤ÎÂ·Á¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢·¤¤È¼ÂºÝ¤Î°ä¹ü¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¥ê¥ó¥º»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥É¥ê¥¢¥Ì¥¹¤ÎÄ¹¾ëÉÕ¶á¤Î¥í¡¼¥Þ¿Í¤ÏÊèÀÐ¤òÊèÉ¸¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¡¢»à¼Ô¤ò²ÐÁò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£½¸Íî¤Î¼þÊÕ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ü¤ÏÅ¨¤ÎËäÁò¤ä°ãË¡¤ÊËäÁò¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶öÁ³Ëä¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥°¥ÊÍ×ºÉ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ü¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½À¤é¤«¤ÇÊø¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Æ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¤¿¤ÊËäÁòÃÏ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°äÀ×¤Î¼þÊÕ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Æ«´ï¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°äÊª¤â¡¢´ûÃÎ¤Îµï½»¼Ô¤ÎÇ¯ÂåÂ¬Äê¤ä»þ·ÏÎó¤Î¾È¹ç¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯7·î13Æü½é½Ð¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£