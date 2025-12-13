¿Íµ¤YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ï²ÈÂ²¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤YouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¼Ì¿¿½¸¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¿åÃå»Ñ¤äÂç¿Í¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿ËÜºî¡£¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤âÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢À¸³è¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö³¤³°¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇò¤¤¿åÃå¤Ê¤É¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¦Æ»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¹â·æºî¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£4Çñ5Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¿åÃå¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÇú¿©¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï2ºýÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖYouTube¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢É½¾ð¤È¤«¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£10Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤Ï¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´Á»ú1»ú¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ø¶ì¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÏÈ¯ÇäÃæ¡£
