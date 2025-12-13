¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤ÎÍ³Íè¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÈÌî¾åÎ¼Ëá£³·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬£±£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£È£Ï£Í£Å£Ô£Ï£×£Î¡¡£æ£å£ó¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹½¤¨¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÍø¤ÏÓ¤Îº¸ÏÓ¤ò¾å¤Ø¤È¿¤Ð¤¹¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©½Å¹©Ä¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢ÅÐÈÄÃæ¤ÎÀèÇÚÅê¼ê¤¬¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤ËÍø¤ÏÓ¤ò¾å¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é·ì¤¬¡Ê»ØÀè¤Î¡ËËöÃ¼¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë·ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¼«¿È¤âÅÐÈÄ»þ¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¥Þ¥Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¤¡£²¿¤«¤¤¤¤ÊýË¡¡Ä¡£¡Ø¤¢¡¢ËèµåËèµå¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¡×¤È»×¹Í¤òÊÑ¤¨¡¢£±µåÅê¤²¤ë¤´¤È¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾º¸ÏÓ¡£ÂÇ¼Ô¤´¤È¤ËÁêÀ¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÂÇ¼Ô¤È¶ì¼ê¤ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂÎ¤ò¡Ë¤¯¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£