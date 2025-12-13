¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛSKY-HI¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥â¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿2Æü´Ö
SKY-HI¤¬¡¢12·î11Æü¡¦12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤È¤Ê¤ë12Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äBMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖCOUNT DOWN SKY-HI¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤Ó´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î12Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤â¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎSKY-HI¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¡¼¥É¤òÇ»Ì©¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢BMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNovel Core¡¢Aile The Shota¡¢STARGLOW¤ÎTAIKI¡¢GOICHI¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£
Aile The Shota¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼12°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¼«¿È¤âÁª¶Ê¤·¤¿¡ÖNew Verse¡×¤òSKY-HI¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Öme time -remix-¡×¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Novel Core¡¢TAIKI¡¢GOICHI¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿SKY-HI¤È¤Î¿·¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¡ÖÂç¾æÉ× feat. Novel Core¡×¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ç¶»¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¡ÖFuture In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)¡×¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¸ò¤ï¤·¡¢À®Ä¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤«¤é¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Á´24¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÁ°¤Ø¤ÈÊâ¤Â³¤±¤ëSKY-HI¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Apple Music¡¢Spotify¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼Ì¿¿¡ýSatoshi Hata
◾️¡ÚSETLIST¡ÛSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
Apple Music¡§https://apple.co/4q0nXGL
Spotify¡§https://bit.ly/3MUQFKU
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.The Best Revenge
02.It¡Çs OK
03.No Flexin¡Ç
04.deaf feat. edhiii boi
05.Âç¾æÉ× feat. Novel Core
06.ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP (Prod. ist)
07.SUPER IDOL feat. Nissy
08.At The Last
09.Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10.If I die tomorrow
11.Success is
◾️¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+DVD3ËçÁÈ¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63856/B¡ÁD
²Á³Ê¡§¡ï14,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63857/B¡ÁC
²Á³Ê¡§¡ï14,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
£ÄÌ¾ïÈ×
AL¡Ê¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63858
²Á³Ê¡§5,060¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»ºÈ× ¶¦ÄÌ
¡¦The Best Revenge
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦deaf feat. edhiii boi
¡¦Âç¾æÉ× feat. Novel Core
¡¦ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
¡¦If I die tomorrow
¡¦Success is
¡¦Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO(BE:FIRST), TAKUTO(MAZZEL)
¡¦14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), edhiii boi, RYUHEI (BE:FIRST), KANON (STARGLOW)
¡¦One More Day -remix- feat. REIKO, RAN (MAZZEL), SEITO (MAZZEL), KAIRYU (MAZZEL)
¡¦At The Last -THE LAST PIECE ver.- feat. STARGLOW, YUTA, KEI, RAIKI, KANTA, TAICHI
¡¦MISSION -MISSIONx2 ver.- feat. MAZZEL, REIKO, KANON (STARGLOW)
¡¦To The First -THE FIRST ver.- feat. BE:FIRST, Aile The Shota, RAN (MAZZEL), REIKO, RUI (STARGLOW)
and more¡Ä
DVD / Blu-ray¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
[LIVE]
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2024
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
[MUSIC VIDE]
¡¦D.U.N.K.
¡¦Dream Out Loud feat. ØZI
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦¥Ò¥Ã¥Ô¡¼
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
and more¡Ä
◾️¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success is-¡ä
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
[°¦ÃÎ]NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î11Æü¡Ê·î¡Ë
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë
[ËÌ³¤Æ»]¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
[µÜ¾ë]ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[Ê¡²¬]Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
[¹Åç]¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¢¡¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-¡ä
2026Ç¯6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯6·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ¼Â»ÜÃæ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
http://r.y-tickets.jp/skyhi2601_hp
¾ÜºÙ¡§https://skyhi.tokyo/news/1858
