ÀéÍÕJ1¾º³Ê¤Ç¾×·â¤Î»ö¼Â¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡¡¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇÈá´ê
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯ÂÅö½é¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°µ¢´Ô¤Ç´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF¹â¶¶°íÚð¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¡¢FW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£²«¿§¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¤ÎÈ¿·â¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡¢2009Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯ÂÅö½é¤«¤é»²²Ã¤·¤¿10¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¡£Á°¿È¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô»þÂå¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡ËÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤¬¶áÇ¯¡¢J1¾º³Ê¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶ìÀá¤ò·Ð¤Æ¡¢17Ç¯±Û¤·¤Î´¿´î¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó17Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤Ç¤¹¤ï¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö17Ç¯¤Ö¤ê¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö17Ç¯¤Ö¤ê!?¡×¡ÖJ1¾º³Ê17Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î!?¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë