¢¡£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¢¦·è¾¡¡¡ÀéÍÕ£±¡½£°ÆÁÅç¡Ê£±£³Æü¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÀéÍÕ¤¬£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ê£±¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÆÁÅç¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Íèµ¨¤Î£Ê£±¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¤¬£Ê£±¤Ë¤½¤í¤¦¤Î¤Ï£²£°£°£µÇ¯°ÊÍè£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¸åÈ¾£²£´Ê¬¡¢£Æ£×¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼ç¾£Ä£ÆÎëÌÚÂçÊå¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¡ÊÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö¡Ê¾º³Ê¤Ï¡ËÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Î»×¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤¬£Ê£±¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿£Ï£Â¤ÎÊý¤â´Þ¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»î¹ç¤Ï¡Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡££±£·Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¿®¤¸Â³¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤äËÍ¤é¤¬¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤¦µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¡Ë³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×