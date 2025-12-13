¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿½õ¤Ã¿ÍFW¡ÖÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡×¡¡¸ÀÍÕµÍ¤Þ¤é¤»ÎÞ¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¤ò²¼¤·17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤Ø¾º³Ê
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·è¾¡¤¬12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÀéÍÕ¤ÎFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¼þ¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò»×¤¦¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¾º³ÊPO½à·è¾¡¤Ç6°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£°ì»þ¤Ï0-3¤ÈµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤À¤±¤Ç4ÅÀÃ¥¤¤¡¢·àÅª¾¡Íø¤Ç·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÆÁÅç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë5°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿°ìÀï¡£Á°È¾¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾37Ê¬¤ËFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÆÁÅç¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éDF¹â¶¶°íÚð¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀéÍÕ¤Î¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¡¢ËèÆü¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾º³Ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥Õ¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Õ¤ËÍè¤ÆÎò¤ÏÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³§¤È´î¤ó¤Ç¡¢½ËÊ¡¤Î¤½¤ÎÌ£¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë