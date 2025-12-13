¡Ø¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¤ì¤¤¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»Ô¤Ç12·î12ÆüÌë¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬³«Ëë¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤ÎÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¤Ç12Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤äÃæ¿´¾¦Å¹³¹¤¬³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¹â¤µ10¥áー¥È¥ë¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¤È¥Ñ¥é¥½¥ë¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¤Î¤Ù35Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¸©»º¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ê¥åー¥ï¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÂÓ²°Ä®¤È°ã¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¤ì¤¤¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï12·î25Æü¤Þ¤ÇËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£