¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¡ªÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç²¼¤¹¡¡»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´êÃ£À®¡Ú¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡Û
¢£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 1¡Ý0 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê13Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
J1¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬1¡Ý0¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò²¼¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï2012Ç¯¤È14Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¡¢ÎôÀª¤Ë²ó¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ê¬¤ËC.¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê31¡Ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÅ¸³«¤«¤é½ªÈ×¤Ë4Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë4¡Ý3¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÁÅç¤â¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¡Ý1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£J2¤Ç¤ÎÇ¯´Ö½ç°Ì¤¬¾å°Ì¤ÎÆÁÅç¡ÊÆÁÅç4°Ì¡¢ÈØÅÄ5°Ì¡Ë¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
J2¡¦3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤È4°Ì¡¦ÆÁÅç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢ÆÁÅç¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¯¥í¥¹¤ËT. ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡Ê27¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£ÀéÍÕ¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿C.¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê31¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÁÅç¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢ÀéÍÕ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ÀÐÀîÂçÃÏ¡Ê29¡Ë¤¬¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¹¶¼é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤¿¡£
20Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤ÏÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òºÙ¤«¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏC.¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢ÆÁÅç¤ÎGKÅÄÃæñ¥¡Ê26¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤¦¡£ÃæÈ×¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ÀéÍÕ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÁÅç¤Î·ø¼é¤ÎÁ°¤Ë¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º0¡Ý0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤Ç¤·¤«¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÁÅç¤¬½øÈ×¤«¤éÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤ë¡£13Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤ò»³±Û¹¯Ê¿¡Ê32¡Ë¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢DF¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢L.¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡Ê27¡Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Ä¾ÀÜ¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£
¼é¤ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¤¬¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£24Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹â¶¶°íÚð¡Ê27¡Ë¤¬È´¤±¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¡£Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀC.¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°¤¬¤«¤ê¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ëÆÁÅç¤òÀéÍÕ¤ÎDF¿Ø¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤ê¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¡¢¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
