¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ¶Â¿Ë»¤ÊÇ¯Ëö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ãæ¿¹¤¬¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1986Ç¯¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤â¤¦ÂçË»¤·¤Î»þ¤Ç¡£¤Þ¤ÀÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Âç¾Þ³Í¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤«¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡¢¤½¤Ã¤«¤é½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¤ÈÃæ¿¹¤¬¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¹æ¤¬Á´ÉôÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¿®¹æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Éô¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°áÁõ¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃåÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ¿¹¡£¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤³¤¦¡Ä¡£¶¹¤¤¥ï¥´¥ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áë¤â¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¡Ê¾²ÌÌ¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Ø¤Ð¤êÃå¤¤Ê¤¬¤éÃåÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤º¤º¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Î´Ö¤Ë¡Ø¡ÊÇ¯Ëº¤ì¡Ë¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤âÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£12¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡×¤ÈÊ¿Á³¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÖÈ´¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£