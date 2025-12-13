¡ÖÎ×»þÎó¼Ö¤ÏÀßÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤éÄ¾ÄÌ¼Â¸½!? ¡Ö´ñÀ×¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡×¤¬¤Þ¤¿µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤È¤Ï Ì¾¾¾Àþ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡ª
¡ÖÎ×»þÎó¼Ö¤ÏÀßÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤éÄ¾ÄÌ!?
¡¡2025Ç¯12·î7Æü¡¢»°½Å¸©¤òÁö¤ëJRÌ¾¾¾Àþ¤ÎÁ´Àþ³«¶È90¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÂè7²ó½ªÃå±Ø¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬½ªÅÀ¤Î°ËÀª±üÄÅ±Ø¡ÊÄÅ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÊÑ¤ÊÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Î¡ÖÌ¾¾¾Àþ¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡ÛÄ¶À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡ª¡ÊÏ©Àþ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¾ºå¤Î±ØÊÛ²°¡Ö¤¢¤éÃÝ¡×¤¬´ë²è¤·¤¿ÃÄÂÎÂßÀÚ¥Ä¥¢¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢²÷Â®¡Ö¤ß¤¨¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥Ï75·Áµ¤Æ°¼Ö¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÄ¾ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÀª±üÄÅ±Ø¤Ç¤ÏÉü¸µ²þ½¤¤µ¤ì¤¿SL»þÂå¤Îµë¿åÅã¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µÇò»³¹â¹»Èþ½ÑÉô¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Á´Àþ³«¶È90¼þÇ¯µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿Îó¼Ö¤¬Áö¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤¯´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÍ»Ö¤ÏÀþÏ©¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»äÍÃÏ¤ËºàÌÚ¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤°¤é¤òÁÈ¤ß¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¡Ö°ËÀª¾®¸¶±Ø¡×¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÎó¼Ö¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¤¤¤¦Ç®Îõ¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¾¾Àþ¤Ï¡¢¾¾ºå¡Á°ËÀª±üÄÅ´Ö43.5km¤ò·ë¤ÖÈóÅÅ²½Ã±ÀþÏ©Àþ¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎó¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃæ´Ö¤Î²È¾ë¡Ê¤¤¤¨¤¡Ë±Ø¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÄê´üÎó¼Ö°Ê³°¤ËÁýÈ¯¤Ç¤¤º¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ÏÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢JRÅì³¤¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÎó¼Ö¤Ë1Î¾¤òÁý·ë¤·¤ÆÂßÀÚ°·¤¤¤È¤·¤¿¤ê¡¢¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤«¤éÄ¾ÄÌ¤µ¤»¤¿¥¥Ï75·Á¤òÄê´üÎó¼Ö¤Î¥¥Ï11·Á¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿´ñÀ×Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Î¾Îó¼Ö¤È¤âÎ©¤Ä¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤Û¤É¤ÎÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ñÀ×¤ÎÌ¾¾¾Àþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥±
¡¡Ì¾¾¾Àþ¤ÏÅö½é¡¢¹ñ¡ÊÅ´Æ»¾Ê¡Ë¤¬Ì¾Ä¥¤È¾¾ºå¤ò·ë¤Ö·×²è¤Ç·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤Ë¾¾ºå¡Á°ËÀª±üÄÅ´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£µÇ¯Á°¤Ë¸½ºß¤Î¶áÅ´Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ËÀª±üÄÅ¡ÁÌ¾Ä¥´Ö¤Ï·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ï©Àþ¤¬ÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤áÍøÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²¤äÇÑÀþ¤Î´íµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖ»ú¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ÎÇÑ»ß¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¹ñÅ´Ëö´ü¤Ë¤Ï¡¢Ï©ÀþÄ¹¤¬Ä¹¤¯ÊÂ¹ÔÆ»Ï©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÇÑ»ßÂÐ¾ÝÀþ¶è¤È¤Ê¤é¤º¡¢JRÅì³¤¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â´ñÀ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´íµ¡¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2009Ç¯10·î¡¢ÂæÉ÷18¹æ¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤ÈÏ©È×Î®½Ð¤Ç²È¾ë¡Á°ËÀª±üÄÅ´Ö¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þ¤ÏÇÑÀþ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÇ®¿´¤ÊÂ¸Â³±¿Æ°¤Ë¤è¤êÉüµì¤¬·èÄê¡£Ìó17²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤È6Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤Æ»°½Å¸©¤¬¼£»³¡¢ÄÅ»Ô¤¬¿åÏ©À°È÷¡¢JRÅì³¤¤âÉüµì¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢2016Ç¯3·î¤ËÁ´Àþ¤¬Éüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¿¤á¡Ö´ñÀ×¤ÎÌ¾¾¾Àþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ñÀ×¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Ç®¤¯¤Æ¡ÈÂ©¤ÎÄ¹¤¤¡É½»Ì±³èÆ°
¡¡½ªÃå±Ø¤Î°ËÀª±üÄÅ¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¤ÎÈþ¿ù¡Ê¤ß¤¹¤®¡ËÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³Ãæ¤Ë¤¢¤ëÎÓ¶È¤¬À¹¤ó¤Ê½¸Íî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÂå¤«¤é°ËÀªËÜ³¹Æ»¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê³«ÊüÅª¤ÊÉ÷ÅÚ¤Ç¡¢ÃÏ°è°¦¤¬¶¯¤¯ÃÏ°è³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾¾Àþ¤Î¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¡Ê»³ÅÄÏÂ¾¼»£±Æ¡Ë
¡¡ÅÏ¤êÄ³¤Ç¤¢¤ë¥¢¥µ¥®¥Þ¥À¥é¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ä¡¢Ç¦¼Ô¤äÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ëÈþ¿ù¤Î¿Í¡¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë´Ø·¸¿Í¸ý¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÓ¶È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯Âå¤ËÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¾¾Àþ¤òÉüµì¤µ¤»¤ë±¿Æ°¤Ï¡¢»°½Å¸©Á´°è¤Ë¹¤¬¤ê¡¢±èÀþ¿Í¸ý¤òÄ¶¤¨¤ë11Ëü6268¤â¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£±èÀþ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾¾¾Àþ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êÂ¸Â³½ðÌ¾±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¸Â³·èÄê¸å¤ÏÍøÍÑÂ¥¿Ê±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÅ»Ô¾¦¹©²ñÈþ¿ù»ÙÉô½÷ÀÉô¤ÎÍ»Ö7Ì¾¤¬¡¢Ì¾¾¾Àþ¤ÎÎ¹µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¥ß¥ËÆ»¤Î±Ø¡Ö¤«¤ï¤»¤ß°Ã¡×¤ò2009Ç¯¤«¤é16Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾¾¾Àþ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤â·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯¡ÖÅ´Æ»¤Þ¤Ä¤êinÈþ¿ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Ì¾¾¾Àþ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥°¥Ã¥º¶È¼Ô¤Î¥µ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Âçºå¤ÏÌ¾¾¾Àþ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë²ñ¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·±èÀþ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö±üÄÅ¥Ï¥ë¥«¡×¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢12Ç¯¤ËÅÏ¤ê±þ±ç¤òÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ì¿¿´Û¤âÌ¾¾¾Àþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÇÛÉÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÃå±Ø¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£·Æü¡¢¤«¤ï¤»¤ß°Ã¤Ç¤Ï¡ÖÃë¿©¤È´¶¼Õ¤Î²ñ¡×¤â³«¤«¤ì¡¢±èÀþ¤ÎÇò»³¹â¹»À¸¤¬¼è¤êÁÈ¤àÌ¾¾¾Àþ±þ±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼À½ºî¤ä¹âÅÄÃ»Âç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ä¤ÄËèÇ¯À¸ÅÌ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢4Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç°æÀîïÅÆ»¤ÎÄ»ÄÍ Î¼¼ÒÄ¹¤ÎµÇ°¹Ö±é¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿½»Ì±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬JR¤òÆ°¤«¤·¤¿»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¤ÎÂþ¸«Àþ¤Ç¤Ï±èÀþ¤Î¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤¬ÂæÏÑ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¤¬Ë¬¤ì¡¢Ê¡Åç¸©¤¬Éüµì¤ÈÂ¸Â³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤ÎÇÑÀþ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÂ¸Â³±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢Ï©Àþ¤ÎÂ¸Â³¤¬·è¤Þ¤ë¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢³èÆ°ÃÄÂÎ¤¬¹âÎð²½¤·¤Æ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ì¾¾¾Àþ¤Î±èÀþ»ÔÌ±³èÆ°¤ÏÃÏ°è°¦¤È¶¦¤ËÂ©Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ñÀ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Ì±¤¬Ç®¿´¤ËÂ©Ä¹¤¯³èÆ°¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤òÆ°¤«¤·¤¿Ì¾¾¾Àþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤òµß¤¦¸°¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£