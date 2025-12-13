HACµ¡¶ÛµÞÃåÎ¦¡¢½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÇ§Äê¡¡±¦¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¡¢º¸¥¨¥ó¥¸¥ó¿äÎÏÄã²¼
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢12·î11Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHAC¡Ëµ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£
»¥ËÚ/µÖ¼îÈ¯½©ÅÄ¹Ô¤¤ÎJL2823ÊØ¡ÊATR42-600·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA14HC¡Ë¤Ï¡¢¾è°÷3Ì¾¤È¾èµÒ23Ì¾¤Î·×26Ì¾¤ò¾è¤»¡¢Äê¹ï¤è¤ê1»þ´Ö57Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸á¸å0»þ27Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Æ±32Ê¬¤ËÎ¥Î¦¡£Æ±34Ê¬¤Ë±¦¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ·ÏÅý¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£
Æ±37Ê¬¤ËµÖ¼î¶õ¹Á¤ÎËÌÀ¾Ìó9¥¥í¡¢¹âÅÙÌó150¥á¡¼¥È¥ë¤Ç±¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°Õ¿Þ¤»¤ºÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±45Ê¬¤ËÌÜÅªÃÏ¤òÈ¡´Û¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Æ±56Ê¬¤Ë¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©¤Ë´ÉÀ©¾å¤ÎÍ¥Àè¸¢¤ò°ÍÍê¤·¡¢Æ±1»þ33Ê¬¤ËÈ¡´Û¤ËÃåÎ¦¡£Æ±37Ê¬¤ËÅþÃå¤·¡¢Æ±58Ê¬¤ËÎ¹µÒ¤Î¹ßµ¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÃåÎ¦¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿äÎÏ¤â°ì»þÅª¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£