¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Àï£³°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬£´°Ì¤ÎÆÁÅç¤ò²¼¤·¡¢£Ê£±¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡££Ê£²¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£¹Ç¯£±£±·î£¸Æü°ÊÍè¡¢£µ£¸£·£¹Æü¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢£Ä£ÆÎëÌÚÂçÊå¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç£Ê£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ëÀéÍÕ¡£Á°È¾¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º£°¡Ý£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÆÁÅç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Î·èÄêµ¡°ï¤â¤¢¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤°¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±£²£´Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò£Æ£×¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤Î¤ª¤«¤²¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¹ß³Ê°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤â£Ê£±¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡££²£°£±£²Ç¯¡¢£±£´Ç¯¤Î£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥¸¥§¥Õ¥£¤¬½©ÅÄ¸¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡È£Ê£²¤ÎÈÖ¸¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï£Ê£²¤Ç£±£·°Ì¤È²áµîºÇÄã¤Î½ç°Ì¤òµÏ¿¤·£Ê£³¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¡££²£³Ç¯¤Ë¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¡È£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ë¤è¤ëÈá´êÃ£À®¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£¹£³Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡×¤Î°ì°÷¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀéÍÕ¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢£Ê£±¤Ë£²£°£°£µÇ¯°ÊÍè£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½Â¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡Ê¼¯Åç¡¢±ºÏÂ¡¢Àîºê¡¢²£ÉÍ£Í¡¢À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢£ÇÂçºå¡¢¹Åç¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£