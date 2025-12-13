¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤ÎÃË»Ò1500m¤Ï´äº´ÃÈ¤¬¡È1°Ì¡É¤â¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£È¯À¸¡¡·è¾¡ºÆ¥ì¡¼¥¹¤Ë
¡¡¡þÂè48²óÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤ÏÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï´äº´ÃÈ¡Ê¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡Ë¤¬1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤éÎÓ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¡¢¾¾ÎÓ¤¬Å¾ÅÝ¡£ºÇ¸å¤Ï´äº´¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï10Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤¬4ÏÈ¡¢½÷»Ò¤Ï5ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÇÃË½÷¡¢º®¹ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÏÃË»Ò¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç¤Î3ÏÈ¡¢½÷»Ò¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÆ±¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃË½÷6Áª¼ê¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬»ö¼Â¾åÆâÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£
¡ÚÃË»Ò1500m·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û
Þ¼¾å·ëÂÀ¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
ÎÓ°Ë¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
ã·Æ£½Ù¡ÊÁêÌÏ¸¶SSC¡Ë
¾¾ÎÓÍ¤ÏÁ¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë
´äº´ÃÈ¡Ê¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡Ë
ÎÓ¹¯À¸¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë
°æ¾å´´â«¡Ê¼¢²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë