ÀéÍÕ¤¬Èá´ê¤Î£±£·Ç¯¤Ö¤ê£Ê£±Éüµ¢¡ªÁª¼ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÎÞ¡¢ÎÞ¡¡£¶ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê£Ð£Ï¤Ç¤Ä¤¤¤ËÆÍÇË¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¤ÎÌ¾Ìç¤¬£Ê£±¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡¡ÃËµã¤¤Î£Ä£ÆÎëÌÚÀä¶«¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¤ò²¼¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Èá´ê¤ò³ð¤¨¤¿¡£Á°È¾¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¸åÈ¾½øÈ×¤ÏÆÁÅç¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹â¶¶¤Î¥Ñ¥¹¤ò£Æ£×¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢£¹£³Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¤ÎÌ¾Ìç¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¡£¹ß³Ê¤«¤é£±£¶Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¡¢£µÅÙ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢£²ÅÙ¤Î·è¾¡ÇÔÂà¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾º³Ê¤ÎÊÉ¤ò¤Ä¤¤¤ËÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÎëÌÚÂçÊå¤éÁª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÞ¡£´ÑµÒÀÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤Î¤ª¤«¤²¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤Î¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎÞ¡£¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥§¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢£Ê£±¤Ë£²£°£°£µÇ¯°ÊÍè£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½Â¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡Ê¼¯Åç¡¢±ºÏÂ¡¢Àîºê¡¢²£ÉÍ£Í¡¢À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢£ÇÂçºå¡¢¹Åç¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£