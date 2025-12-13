¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¡×µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Éü³è¤Î¤¿¤á¤ÎÅ´ÈÄ¡Ö¤â¤¦ÊÑ¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬13Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£Èè¤ì¤¿»þ¤Ë¡ÈÅ´ÈÄ¡É¤Ç¸ú¤¯Éü³è¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£
¡¡ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÌçÏÆ¤Ï¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö´ðËÜ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÄê¿©¤Ç¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£Çò¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÍê¤à¤³¤È¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Ø¤ÎºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î81»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.223¡Ê157ÂÇ¿ô35°ÂÂÇ¡Ë¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌçÏÆ¡£Âç¹¥¤¤Ê¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¡£¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë»þ¤È¤«¡×
¡¡ºÇ¶á¤¤¤Ä¿©¤Ù¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¼èºàÆü¤Î¡Ë°ìºòÆü¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤â¤¦ÊÑ¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼µé¤Î¡×¡£¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹ÌçÏÆ¤À¤Ã¤¿¡£