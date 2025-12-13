¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ®¤Ë¡ÖÍÅÌ¡²è´Û¡×¡Ä¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡¦±¢ÍÛ»Õ¤Ê¤É£±£³£°ÅÀÅ¸¼¨
¡¡ÍÅ²ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡ËÌ¡²è´Û¡×¤¬·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»ÔÃÃÌê²°Ä®¤Ë´°À®¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÏÍÅ²ø¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô½êÍ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö£Ã£È£Ï£Â£É£Ô¡×¤ò²þ½¤¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Ê¤ÉÌó£±£³£°ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³Ç·ÆâÂç¶õ¡Ë
¡¡Æ±Ä®¤Ï»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀÐ¾ö¤ÈÇòÊÉ¤Î·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡ÖÃÃÌê²°Ä®ÄÌ¤ê¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡££Ã£È£Ï£Â£É£Ô¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¾®¤µ¤ÊÈþ½Ñ´Û¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÐÁÒ¤ò²þ½¤¤·¤Æ£²£°£±£´Ç¯ÅÙ¤Ë´°À®¡£¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎºÝ¤ËÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èÍÑÊýË¡¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Æ±Ä®¤Î½»Ì±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃÃÌê²°Ä®ÄÌ¤ê¤Î³¹ÊÂ¤ßÊÝÂ¸¤È³èÀ²½¤ò·×¤ë²ñ¡×¤ÎÎ©»³ÌÐ²ñÄ¹¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÌ¡²è´Û¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢£Ã£È£Ï£Â£É£Ô¤Î³èÍÑ¤ò´ë²è¤·¤¿¡£»Ô¤¬·úÊª¤ò²þÁõ¤·¡¢·§ËÜÂçÊ¸³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤é¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤ÆÌ¡²è¤Î´óÂ£¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÍÅ²øº×¤ê¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Ö£Ì£á£Ì£á¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¡Ö±¢ÍÛ»Õ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¡²è¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÍÅ²ø¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÌ¡²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯É½¡¢¿ÍµÈµåËáÃÏ°è¤ËÅÁ¤ï¤ëÍÅ²ø¤ò¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Ä®¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅê±Æ¤¹¤ë±Æ³¨¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·×¤ë²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Æ³¨¤Ê¤É¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÄÌ¤ê¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Î©»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ø²ÆÌÜ°¦¡Ù¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£ÍÅ²ø¤äÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«´Û»þ´Ö¤Ï¸¶Â§¡¢¸áÁ°£±£±»þ¡Á¸á¸å£´»þ¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¡²è¤Î±ÜÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÍÅ²ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¡²è¤Î¤Û¤«¡¢Æ±ÃÏ°è¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¡²è¤ä»¨»ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë´óÂ£¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±²ñ¡Ê£°£¹£¶£¶¡¦£²£²¡¦£²£µ£¶£¶¡Ë¤Ø¡£
