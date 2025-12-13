·è¾¡¤Ï60Ëü±ßÄ¶¡¢WÇÕ¤Î¡ÖË¡³°¡×¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ø³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡ÊCNN¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î³«Ëë¤¬¤ª¤è¤½6¥«·î¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍèÇ¯²Æ¡¢ËÌÊÆ¤òË¬¤ì¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤è¤¦¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£½µ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î³Û¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·è¾¡Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï4000¥É¥ë¡Ê62Ëü3320±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅÜ¤ê¤ò¾·¤¡¢°ìÉô¤ÎÇ®¿´¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Âç²ñ¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈãÈ½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤¬11Æü¡¢³Æ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë»²²Ã¥Á¡¼¥àÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤À¡£FIFA¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö»²²Ã²ÃÌÁ¶¨²ñ¡ÊPMA¡Ë³ä¤êÅö¤Æ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¼À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¼«¹ñ¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¶¨²ñ¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò²¿Ç¯¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº£¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¡¢¼«Âð¤Ç´ÑÀï¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍø±×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÊFSE¡Ë¡×¤Ï¡¢FIFA¤¬¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÖË¡³°¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤ËØ³Á³¡Ê¤¬¤¯¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
FSE¤ÏFIFA¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖWÇÕ¤ÎÅÁÅý¤äÉáÊ×À¡¢Ê¸²½Åª°ÕµÁ¤òÂº½Å¤·¤¿²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¡×¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
FSE¤ÎÀ¼ÌÀ¤äFSE¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6900¥É¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¡Ö5ÇÜ¶á¤¯¡×¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ï¡©
¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÏ¹ÒÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊ§¤¨¤ëÁØ¤È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤À¡£¥á¥¥·¥³¤äÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î³ÆÃÏ¤ÇÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎã¤Ë¼è¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤Ï11Æü¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Á³ÊÂÎ·Ï¤ò¶¦Í¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¤Î½éÀï¤ÎºÇ¤â°Â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï265¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏºÇ°ÂÃÍ¤Ç¤â4185¥É¥ë¡¢ºÇ¹â¤Ç8680¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÏÍèÇ¯½é¤á¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÈ¿¥¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊFSA¡Ë¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ô¤²á¤®¤¿¡×ÃÍÃÊ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£FIFA¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡©
FIFA¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È»î¹çÆüÄø¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿½¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
FIFA¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ë¸ì¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»Í¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤Ï60¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ¹ñ¤Î¶¨²ñ¤Ë¤ÏÆþ¼êÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤Ä¤Þ¤êºÇ¤âÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Û¤É¡¢¼«¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ò³Î¼Â¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¹â³Û¤ò»ÙÊ§¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
CNN Sports¤ÏFIFA¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
PMA³ä¤êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢11Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥À¥àÃêÁªÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·WÇÕ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»î¹ç¤Ë°ìÎ§²Á³Ê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Æ»î¹ç¤Î²Á³Ê¤Ï¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âç²ñ¤ÎÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ÙÊ§¤¦²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
FSE¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏWÇÕ¤ÎÅÁÅý¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¹×¸¥¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Áá¤¯¤âFIFA¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£