¡Ú¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Û¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬ËüÁ´¤Î³¤³°½é½ÐÁö¤Ø¡¡¿¹°ìÄ´¶µ»Õ¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¢¡¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢¹á¹Á¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²·î£±£³Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì
¡¡¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï·èÀïÁ°Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¶¡¼¥³¡¼¥¹¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë·Ú¤á¤Î¥¥ã¥ó¥¿¡¼¡£µÓ¤µ¤Ð¤¤¬·Ú¤¯¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¿¹°ìÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÇÏ¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë»þ´Ö¤«¤é¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¡¢£±Æ¬¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡£ÊâÍÍ¤Î¹Å¤µ¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤âÇÏ¾ì¤ÏÆð¤é¤«¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡£ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£