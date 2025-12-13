¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¤¬¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×Ç®¾§¡ª¡¡£µ£°Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤êÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤··èµ¯¤ÎÂçÇ®¾§
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£µ£°Ç¯Ï¢Â³£¹£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¹»¤ÎÁáÂç¤¬£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹çÆ±¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç£¹¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ç¼ó°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£²°Ì¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤Î¡Ö£³ËÜÃì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±£¶¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤ÎÁ°¤Ë±þ±çÉô¤Ë¤è¤ë¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö°ìÂç³Ø¤Î¹»²Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âè£²¤Î¹ñ²Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦±þ±çÉô¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Î¸å¡¢²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼êÁ´°÷¤Ç¹»²Î¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£Áª¼ê¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ò´ÆÆÄ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÀ¼¤¬¤±¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ»ØÆ³¼Ô¤ÎÃæÂ¼À¶´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×¤ò²Î¤¤¡¢Áª¼ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹©Æ£¿µºî¤Ï¡ÖÃæÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÅÁÀâ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Îº£¤â¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×²Î¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¥Ô¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£´°Ì¡£º£µ¨¤Ï³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Ç£²°Ì¡¢Æ±£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡Ë¤Ç£µ°Ì¡£°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£±£°Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©À©ÇÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡¢»ä¤â¡ØÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡Ù¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£