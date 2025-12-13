20¼þÇ¯¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡ÖÅ·³¤½Õ¹á-THE IDOLM¡÷STER 20th anniversary-¡×¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤ò¸ø³«
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÅ·³¤½Õ¹á-THE IDOLM¡÷STER 20th anniversary-¡×¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤ò12·î13Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÅ·³¤½Õ¹á¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ÖTHE IDOLM@STER MOVIE µ±¤¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø!¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö°áÁõ¡Ö¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¥á¥â¥êー¥º¡×¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤ÎÌð°õ¤äÂæºÂ¤ÎÀ±¤Ê¤É¤Ë¤Ï765¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë13¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥áOP±é½Ð¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÌ¿§¸«ËÜ¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー20¼þÇ¯µÇ°¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ÖTHE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025¡×¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÂ£¤ë¡¢20¼þÇ¯¤ÎºÇ¹â·æºî(¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹)
(C)·¦²¬½ÓÇ· THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.