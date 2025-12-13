±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó»àµî 76ºÐ¡¡¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ø¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¼ê¤¬¤±¤ë
±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ð¤µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£76ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ð¤µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®Àâ²È¡¦ÇÐÍ¥¡¦±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¶ÈÌ³Äó·È¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë ¤¬¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 8 Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ° 0 »þ 39 Ê¬ ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1949Ç¯7·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô½Ð¿È¡£¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ð¤µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1979Ç¯¡Ø¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ø¥Ã¥É¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¡¢¡ØKAMIKAZE TAXI¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆÍÆþ¤»¤è! ¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯É½¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ10´§¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò6²ó¡¢Í¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò4²ó¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡Ø´Ø¥ö¸¶¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡ØBAD LANDS¡¡¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÇÉ¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤È¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¸åÆü¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£