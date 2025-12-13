¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¡¡¥Í¥Ã¥Èº¾µ½Èï³²¤â8³äÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡È¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×±üÅÄ½¤Æó¡Ê43¡Ë¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢º¾µ½Èï³²¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤äÊÖ¶âº¾µ½¡¢¥Ë¥»·Ù»¡´±¤Ê¤É¡¢¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯²½¤¹¤ëº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£ËÜÊª¤È¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±üÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â1²ó¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢²È¤Î¤ä¤Ä¤Ç¡¢·Ú¤¯°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡²È¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀäÌ¯¤Ë°Â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã°Â¤ä¤È¡¢¤ó¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÀäÌ¯¤ä¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¡¢Æþ¶â¤·¤Æ¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º¾µ½¥µ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¿¤«¤Õ¤È¡¢¤ó¡©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢º¾µ½¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¤Ð¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤é¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤±üÅÄ¤Ï¡¢º¾µ½¥µ¥¤¥È¤òÁê¼ê¤Ë¥À¥á¤â¤È¤ÇÊÖ¶â¸ò¾Ä¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÖ¶â¤òµá¤á¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ´Á³¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ÆÁê¼ê¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ïº¾µ½¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Ã¤Á¤â¥¦¥½¤Ä¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤à¤Á¤ã¤Á¤ã²ÈÄíÉÏ¤·¤¯¤Æ¡¢2ºÐ¡¢3ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊª¸ì¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãºî¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢8³äÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡È¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®ß·À¬±Ù¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢º£¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¥Ü¥±µ¤Ì£¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÊÌ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤À¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£