¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·èÄê¡£26-27¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦J1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¡¢J2¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤ÌÎò»ËÅªÂçº®Àï¡£ºÇ¸å¤Ï¿å¸Í¤¬2°Ì¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç½é¤ÎJ1ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ä¹ºê¤¬2°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢2¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾º³Ê¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç·èÃå¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤À¤Ã¤¿3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç6°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë4¡Ý3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¢·è¾¡¤Ç4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J1¤Ç¤Ï18°Ì¤Î²£ÉÍFC¡¢19°Ì¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢20°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬J2¹ß³Ê¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¡¢26-27¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦J1¤ÎÁ´20¥¯¥é¥Ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ö½©½ÕÀ©¡×°Ü¹Ô¤¬Àµ¼°·èÄê¡£ÎãÇ¯¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤·12·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤À¤Ã¤¿ÆüÄø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8·î³«Ëë¤Ë¤·¡¢12·îÃæ½Ü¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯´ü´Ö¤òÀß¤±¡¢2·îÃæ½ÜºÆ³«¡£5·î¤ËÊÄËë¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂçÉýÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÍèÇ¯2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£