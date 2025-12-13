¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤Ó¤µ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤è¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¡×°õ¾Ý¸ì¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
È¹¤Ï¡ÖºòÆü¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¤¢¤ì¤Ë²¶¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£¤Ò¤Ã¤µ¤Ó¤µ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤è¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¡×¤È¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ç¾¾ËÜ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¡×¤È¾¾ËÜ¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢È¹¤Ï¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤À¤è¡©¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¡£²ñÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¤Î¡ØM¡Ý1¡Ù¤Î»þ¡£¥È¥¤¥ì¤Ç°ì½ï¤Ë²£¤ËÊÂ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¾¯¤·ÏÃ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é²ñÏÃ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¤½¤³¤«¤é2Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºòÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥È¥¤¥ì°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¾Ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¡£¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£