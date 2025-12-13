¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡ÄÅß¾ì¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë1ÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ª¡©
Åß¾ì¤Ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬6³ä¶á¤¯¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Û¤Ü1000¿Í¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿ Åß¾ì¤ÎÎäÂ¢¸Ë»ö¾ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î½÷À1038¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Åß¾ì¡Ê12·î¡Á2·î¡Ë¤Ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¡Ü¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î56.6%¡£
¡ÖÍÆÎÌÉÔÂ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë»þ´ü¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö12·î¸åÈ¾¡×¡Ê86.3%¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö1·îÁ°È¾¡×¡Ê51.4%¡Ë¤â²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÂç³¢Æü¡¢¤ªÀµ·î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍÆÎÌÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëÎäÂ¢¸Ë¤Î¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅà¼¼¡×¡Ê77.5%¡Ë¡¢¡ÖÎäÂ¢¼¼¡×¡Ê63.9%¡Ë¡¢¡ÖÌîºÚ¼¼¡×¡Ê33.0%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¿©ºà¤äÇ¯ËöÇ¯»ÏÍÑ¤Î³¤»ºÊª¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É¤ÇËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅß¾ì¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¿©ºà¡×¡Ê69.2%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´¤Á¤½¤¦ÍÑ¤Î¿©ºà¡×¡Ê52.1%¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¡Ê37.1%¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¡Ê28.4%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÍ¤Î¤«¤µ¤Ð¤ë¿©ºà¤äÎÁÍý¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢²È·×¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢Åß¾ì¤ÎÍÆÎÌÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ê¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Üµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï70.0%¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖËÜÅö¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬55.7%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯ÆÏ¤¤¤¿ÂçÎÌ¤Î¤ªÆù¡£ÎäÅà¼¼¤ËÆþ¤ê¤¤é¤º¡¢¶á½ê¤Î¼Â²È¤Ø¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå¡Ë¡¢¡ÖÇ¯Ëö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÍê¤à¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¼¼¤ò°µÇ÷¢ª¾ÃÈñ¶¯²½½µ´Ö¤¬ËèÇ¯Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬12·î¸åÈ¾¤ÎÎäÂ¢¸Ë°µÇ÷¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÈÎäÂ¢¸ËÍÆÎÌ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÇº¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤ËÎäÅà¼¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÀ°Íý¡¦¼ýÇ¼¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÈ÷¤¨¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£