¡ã¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡äÌ¼¡Ö¤ªÊÛÅö¤Îºî¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥ª¥ê¡£É×¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌ¼¥¢¥«¥Í¡Ê25ºÐ¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¥¢¥«¥Í¤«¤é¡Ö¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢Æ±´ü¤Î¥â¥¨¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤é¤»¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¿¥À¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¾ï¼±¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤·¤¿Ì¼¤Î¤³¤È¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍâ½µ¡£¥¢¥«¥Í¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Ï¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥Í¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥â¥¨¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ªÎé¤ÎÊýË¡¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÎéµ·¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡©
º£¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯²È»ö¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡¡»ä¤ÏÍñ¾Æ¤¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¤ª¤«¤ººî¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¡¢¥¢¥«¥Í¤Î¤ªÊÛÅöÀ¸³è¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¤â´·¤ì¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥Í¤Ï½µËö¡¢²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤è¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¬´Å¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
»ä¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍâ½µ¡£¥¢¥«¥Í¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Ï¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥Í¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥â¥¨¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ªÎé¤ÎÊýË¡¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÎéµ·¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡©
º£¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯²È»ö¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡¡»ä¤ÏÍñ¾Æ¤¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¤ª¤«¤ººî¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¡¢¥¢¥«¥Í¤Î¤ªÊÛÅöÀ¸³è¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¤â´·¤ì¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥Í¤Ï½µËö¡¢²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤è¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¬´Å¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò