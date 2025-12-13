¡Ö2·å¡Ê¾¡Íø¡Ë¤ÏÀäÂÐ¡£ÄÌ²áÅÀ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ºÇ·ÚÎÌ±¦ÏÓ¤Î¸°¤ÏÂÎ½Å¤ÎÂçÂæÅþÃ£¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬ÀÀ¤¦ÀèÈ¯3Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¥Î¥ë¥Þ¤Ë2·å¾¡Íø¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÀèÈ¯Å¾¸þ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7¾¡¡¢6¾¡¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï1Ç¯Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£2·å¡Ê¾¡Íø¡Ë¤ÏÀäÂÐ¡£ÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤ËÄ©¤à¡£ÀèÈ¯1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ï6·î¤Þ¤Ç¤Ë6¾¡¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÎÏÉÔÂ¤Ç¼ºÂ®¡£º£µ¨¤Ï7·î²¼½Ü¤«¤é6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤ÎÉÔÄ´¤¬¶Á¤¤¤¿¡£²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¡¢¡ÊÀèÈ¯¤Ç¤Î¡Ë2Ç¯¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ëÍèµ¨¤Ï¡Ö1Ç¯Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£²áµî¤Î¼ºÂ®¤ÎÍ×°ø¤ËÄ¾µå¤Î½ÐÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬ÊÑ²½µå¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁýÎÌ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Ï¸½¾õ¤«¤éÌó2¥¥íÁý¤Î70¥¥í¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¡Öµå³¦ºÇ·ÚÎÌÅê¼ê¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â·Ú¤¤¤È¤¤Ç61¥¥í¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯¡¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¹Ù³°¤Î¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤ÏµåÃÄ¼çºÅ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¡Ê¥Ï¥ï¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÁé¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Íèµ¨¤³¤½¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¡¢ÇòÀ±¤òÎÌ»º¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë