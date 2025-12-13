´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¥à¡¦¥·¥¦¡¼¤¬LIV¹Ô¤¤Ë¡ÈNO¡É¡ª¡Ö¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç²ñ¤ª¤¦¡×
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎLIV¥´¥ë¥ÕÎ¥Ã¦¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¥´¥ë¥Õ³¦¤òÆø¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤«¤Í¤ÆLIV°ÜÀÒ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¥à¡¦¥·¥¦¡¼¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍèµ¨½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡ª¡¡¥·¥Ö¥³¤¬´¿´î¤ÎÎÞ
12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¡ÊÊÆ¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î¡Ë¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç²ñ¤ª¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Íèµ¨¤âPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¦°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥·¥¦¡¼¤Ï2017Ç¯¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤òºÇÇ¯¾¯¤Î21ºÐ¤ÇÀ©ÇÆ¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡¤ò¸Ø¤ë30ºÐ¤Ï¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°47°Ì¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤ÇÀï¤¦¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¥Ê¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤é´Ú¹ñ·Ï¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤¦¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ø¥Ã¥ºGC¡×¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¥à¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼»ÄÎ±¤À¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Ö¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡×¤ÇÍèµ¨¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤Ï´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¾·Ã×¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
